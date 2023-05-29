Главный тренер "Спартака" Абаскаль назвал сына испанско-русским именем

Фото: ТАСС/Михаил Терещенко

Главный тренер "Спартака" Гильермо Абаскаль назвал сына испанско-русским именем. Мальчика зовут Гильермо Николай, рассказал наставник московского клуба, которого цитирует "Спорт-Экспресс".

"Думаю, это правильно, работая в России, дать такое имя. Он тоже рыжий, да. Мы работаем над сохранением популяции рыжих людей. У меня есть брат, он тоже рыжий, а вот сын у него – нет. Так что сегодня он особенно рад за меня", – добавил он.

11 апреля стало известно, что Абаскаль заключил брак со своей невестой Алехандрой в Москве. Они расписались и посетили Красную площадь.

Тренер возглавил "Спартак" летом прошлого года. Осенью Абаскаля и тренера ЦСКА Владимира Федотова оштрафовали на 50 тысяч рублей. Контрольно-дисциплинарный комитет Российского футбольного союза (КДК РФС) также отстранил их на один матч Российской Премьер-лиги.

