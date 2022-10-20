КДК РФС дисквалифицировал на один матч РПЛ тренеров "Спартака" и ЦСКА

Фото: официальный сайт футбольного клуба "Спартак-Москва”

Контрольно-дисциплинарный комитет Российского футбольного союза (КДК РФС) принял решение о дисквалификации на один матч Российской Премьер-лиги тренеров московских клубов "Спартак" и ЦСКА Гильермо Абаскаля и Владимира Федотова. Об этом заявил глава КДК Артур Григорьянц.

Как сообщил Григорьянц РИА Новости, Федотов и Абаскаль оштрафованы на 50 тысяч рублей. Помимо этого, тренер ЦСКА был дисквалифицирован на еще один матч условно с испытательным сроком до конца сезона.

Отмечается, что ограничения в отношении тренеров вызваны их действиями в перерыве матча 13-го тура чемпионата России. Тренер "Спартака" эмоционально обратился к руководителю ЦСКА с заявлением о нарушении командой принципа fair play.

Федотов также отреагировал на слова Абаскаля в негативном ключе. Отмечается, что конфликт двух тренеров чуть было не привел к стычке.

Встреча футболистов клубов прошла на стадионе "ВЭБ-Арена" в Москве. В результате матча обе команды сыграли вничью. Встреча завершилась со счетом 2:2.

Следующая игра "Спартака" запланирована с "Химками". Она состоится 23 октября. В этот же день ЦСКА сыграет с командой "Оренбург".

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