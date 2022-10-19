"Спартак" победил "Факел" в гостевом матче Кубка России по футболу

Фото: официальный сайт футбольного клуба "Спартак-Москва"

Столичный футбольный клуб "Спартак" одержал победу над командой из Воронежа "Факел" в игре четвертого тура группового этапа Кубка России.

Матч состоялся в Воронеже и закончился со счетом 2:1. У "Факела" отличился Максим Максимов. В составе московской команды голы оформили Николай Рассказов и Шамар Николсон.

В следующем туре столичный ФК на выезде сразится с "Крыльями Советов" из Самары, а "Факел" дома сыграет с петербургским "Зенитом".

Ранее московские футбольные клубы ЦСКА и "Спартак" сыграли вничью в игре 13-го тура Российской премьер-лиги. Матч состоялся на стадионе "ВЭБ-Арена" в Москве и завершился со счетом 2:2.

В составе московского ФК отличились Зиньковский и Соболев, который стал первым игроком этого клуба за 67 лет, забившим гол в семи играх подряд. У ЦСКА два гола забил Федор Чалов.



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