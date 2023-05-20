Вратарь "Динамо" Лещук назвал прощание экс-тренера Йокановича с игроками неуважительным

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Футболисты "Динамо" с облегчением восприняли уход из клуба сербского тренера Славиша Йокановича, однако его прощание было неуважительным. Об этом сообщает вратарь московского клуба Игорь Лещук.

"Об уходе Йокановича мы узнали из СМИ, с нами перед отъездом он не общался. Было просто от него сообщение в чате о том, что уходит. Считаю, это неуважение по отношению к нам. Все-таки проработали вместе почти год, можно было бы подойти и пожать всем руки", – приводит РИА Новости слова голкипера.

По словам Лещука, у Йокановича не получилось донести свое видение игры футболистам. При этом команда никогда "не сливала" тренера. Спортсмены не понимали, как играть и расстраивались из-за этого, отметил вратарь.

Как уточнил голкипер, с приходом нового тренера Павла Алпатова команда стала лучше понимать, что от нее требуется на поле. У "Динамо" есть потенциал занять место в тройке лидеров РПЛ, подчеркнул Лещук.

Ранее футболисты "Динамо" одержали победу над столичным "Торпедо" со счетом 3:0 в первом матче под руководством Алпатова.

До этого из клуба был уволен сербский тренер Славиш Йоканович. Он пришел в команду в июне 2022 года. Йоканович подписал контракт на один год, который включал в себя опцию пролонгации на сезоны 2023/24 и 2024/25, если "Динамо" сможет достигнуть определенных результатов.