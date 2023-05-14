"Динамо" отправил в отставку главного тренера команды Йокановича

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Руководство московского футбольного клуба "Динамо" отправило в отставку главного тренера команды Славишу Йокановича. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на члена совета директоров команды Дмитрий Гафин.

"К следующему матчу наш клуб будет готовить другой главный тренер", – сказал Гафин.

Йоканович стал главным тренером клуба в июне 2022 года. Он подписал контракт на один год и документ включал в себя опцию пролонгации на сезоны 2023/24 и 2024/25, если "Динамо" сможет достигнуть определенных результатов.

Отмечается, что Йоканович не примет участия в послематчевой пресс-конференции по итогам встречи с клубом "Ахмат".

Футбольный клуб "Ахмат" обыграл московское "Динамо" в матче 27-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) со счетом 3:0 в воскресенье 14 мая.

Во время матча голы смогли забить Нене Гбамбле на 38-я минуте, Мохамед Конате на 57-й и Владимир Ильин на 71-й.

После матча московский клуб занял седьмое место в таблице РПЛ, а "Ахмат" попал на пятое место.

Ранее пресс-служба футбольного клуба "Торпедо" сообщала, что главный тренер Андрей Талалаев покидает свою должность. Решение о прекращении трудового договора было принято по обоюдному согласию. Отмечалось, что имя нового тренера объявят позже.



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