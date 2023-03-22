Талалаев ушел с поста главного тренера ФК "Торпедо"

Фото: футбольный клуб "Торпедо Москва"

Андрей Талалаев покидает должность главного тренера "Торпедо". Решение о прекращении трудового договора было принято по обоюдному согласию, сообщает пресс-служба футбольного клуба.

"Мы выражаем признательность Андрею Викторовичу за совместную работу. Были приложены большие усилия для подготовки футболистов, развития команды и клуба", – приводятся в сообщении слова президента "Торпедо" Ярослава Савина.

Отмечается, что имя нового главного тренера будет объявлено в ближайшее время.

Это уже вторая кадровая перестановка в клубе с начала месяца. Так, 1 марта с должности президента "Торпедо" ушел Илья Геркус, возглавлявший клуб с августа прошлого года. Его полномочия с 2 марта взял на себя Ярослав Савин.

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