Разин объявил об уходе с поста главного тренера "Северстали"

Фото: ТАСС/Сергей Фадеичев

Главный тренер череповецкой "Северстали" Андрей Разин объявил об уходе с поста главного тренера команды, сообщает "Матч ТВ".

Он заявил, что на данном этапе исчерпал себя в "Северстали", поскольку отработал уже пять сезонов. О том, куда он уйдет, Разин не сообщил, подчеркнув, что, хотя предложения и поступали, переговоров он не вел. По его словам, он предупреждал агентов, что не будет ни с кем общаться, пока команда не закончит плей‑офф.

"Да, мне новое предложение поступило. Но я даже не стал спрашивать о финансах. Это не тот вопрос, который меня интересует. Мне как тренеру хочется прогрессировать в результатах, перейти на новый уровень, попробовать себя в другом клубе, начав там с нуля", – сказал Разин.

Разин работал в "Северстали" с 2018 года. Соглашение специалиста истекает 30 апреля 2023 года. В этом сезоне его команда заняла седьмое место на Западе по итогам регулярного чемпионата КХЛ.

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