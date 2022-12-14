Овечкин достиг отметки в 800 шайб в регулярных чемпионатах НХЛ

Фото: Агентство "Москва"/Андрей Никеричев

В гостевом матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги "Вашингтон" победил "Чикаго" со счетом 7:3, сообщает ТАСС.

Александр Овечкин забросил на этом матче три шайбы – на 1-й, 9-й и 47-й минуте. Также россиянин записал на свой счет одну голевую передачу. Таким образом, Овечкин сделал 29-й хет-трик в карьере и стал третьим игроком в истории НХЛ, достигшим отметки в 800 шайб в регулярных чемпионатах.

Кроме того, Овечкин в 136-й раз в карьере открыл счет в матче, побив рекорд лиги. В этом сезоне на счету россиянина 34 очка – 20 шайб + 14 передач.

В команде победителей также отличились шайбами Тревор ван Римсдайк (25), Ник Дауд (38), Энтони Манта (49) и Дмитрий Орлов (60). У проигравших шайбы забросили Тайлер Джонсон (20), Джонатан Тэйвз (32) и Макс Доми (59).

В следующем матче "Вашингтон" 16 декабря дома сыграет с "Далласом".

До этого Овечкин побил рекорд Уэйна Гретцки по голам в гостевых матчах в чемпионатах Национальной хоккейной лиги. Россиянин отметился двумя голами в матче регулярного чемпионата НХЛ против "Ванкувер Кэнакс". Овечкин забил их на 6-й и 12-й минутах встречи.

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