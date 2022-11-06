Овечкин побил рекорд Горди Хоу по количеству голов за один клуб НХЛ

Фото: AP/ТАСС/Nick Wass

Форвард Washington Capitals Александр Овечкин побил рекорд по количеству голов за один клуб Национальной хоккейной лиги (НХЛ), передает ТАСС.

В матче регулярного чемпионата против Arizona Coyotes Овечкин забросил 787-ю шайбу в карьере в НХЛ.

Отмечается, что до этого рекорд по голам за одну команду был установлен канадским хоккеистом Detroit Red Wings Горди Хоу.

Ранее сообщалось, что ЦСКА выиграл кубок мэра Москвы, обыграв пекинскую команду "Куньлунь Ред Стар". Матч состоялся на арене "Мегаспорт" в Москве. Игра завершилась со счетом 4:1.

Шайбы в столичной команде забросили Виталий Абрамов (на 16-й минуте), Андрей Светлаков (на 22-й минуте), Максим Соркин (на 38-й минуте) и Павел Карнаухов (на 41-й минуте).



В "Мегаспорте" стартовал Кубок мэра Москвы

Ещё больше новостей – в телеграм-канале «Москва 24». Подписывайтесь!