Сборная РФ по хоккею пропустит следующий сезон во всех турнирах

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Президент Международной федерации хоккея (IIHF) Люк Тардиф заявил, что сборные России и Белоруссии не будут допущены до международных турниров в 2023 году, передает РИА Новости.

"Россия и Белоруссия по-прежнему не допускаются к соревнованиям в следующем сезоне. Решения по ним будут обновляться от сезона к сезону", – заявил функционер.

Ранее сообщалось, что IIHF лишила Россию и Белоруссию права участвовать в чемпионате мира 2023 года. Турниры будут заполнены до стандартного количества команд.

В связи с отстранением России, место проведения чемпионата мира 2023 года также изменено. Вместо Санкт-Петербурга турнир примут Рига (Латвия) и Тампер (Финляндия). Соревнование пройдет с 12 по 28 мая 2023 года.