В Госдуме раскритиковали отстранение российских хоккеистов от участия в ЧМ-2023

Фото: Москва 24/Анна Юргенсон
Результаты чемпионата мира по хоккею будут несправедливыми, если в нем не примут участие сборные России и Белоруссии. Об этом в разговоре с РИА Новости заявил замглавы комитета Госдумы по спорту Сергей Бурлаков.
"Не считаю, что результаты чемпионата мира в такой ситуации можно будет считать справедливыми, так как сильнейшие спортивные державы будут отсутствовать", – сказал Бурлаков.
По его словам, существует небольшое количество команд, которые способны сделать чемпионат зрелищным, российская сборная – среди них. В то же время парламентарий не исключил, что за год, который остался до турнира, решение IIHF относительно участия РФ может измениться.
В пятницу, 27 мая, стало известно, что турнир, который должен был состояться в Санкт-Петербурге, теперь пройдет на площадках Финляндии и Латвии. В этот же день IIHF лишила Россию и Белоруссию права участвовать в чемпионате.
В конце февраля Международная федерация хоккея на льду приняла решение отстранить взрослую, молодежную и юниорскую сборные России от участия в чемпионатах мира 2022 года. А в апреле РФ была лишена права проводить чемпионат мира в 2023 году.
Международная федерация хоккея лишила РФ права проводить чемпионат мира в 2023 году
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