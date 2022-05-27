ФХР не согласилась с решением заморозить участие сборной России на ЧМ-2023

Фото: Москва 24/Никита Симонов

Федерация хоккея России (ФХР) выразила несогласие с решением заморозить участие национальной сборной РФ на чемпионате мира в 2023 году. Об этом сообщили в пресс-службе организации.

В ФХР уточнили, что Международная федерация хоккея (IIHF) не имела правовых оснований на такие действия.

Апелляция российской стороны будет рассмотрена в дисциплинарном комитете Международной федерации хоккея 15 июня.

В пятницу, 27 мая, IIHF перенесла из России чемпионат мира по хоккею 2023 года, который должен был состояться в Санкт-Петербурге. Новые площадки для проведения турнира предоставят Финляндия и Латвия.

Также Международная федерация хоккея лишила Россию и Белоруссию права участвовать в ЧМ 2023 года.

В конце февраля совет IIHF принял решение отстранить взрослую, молодежную и юниорскую сборные России от участия в чемпионатах мира 2022 года.

