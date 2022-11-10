19:04Спорт
Хоккейный клуб "Спартак" расторг контракт с главным тренером Борисом Мироновым
Фото: ТАСС/Александр Щербак
Московский хоккейный клуб "Спартак" расторг контракт с главным тренером Борисом Мироновым, сообщается на сайте клуба Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).
"Спартак" поблагодарил Миронова за совместную работу и пожелал успехов в дальнейшей карьере. Кроме того, тренерский штаб покинет ассистент главного тренера Егор Башкатов.
50-летний Миронов стал главным тренером команды в 2021 году, ранее должность главного тренера "Спартака" занимал Олег Знарок. Под руководством Миронова команда повторила свой лучший результат в КХЛ и вышла в полуфинал плей-офф в Западной конференции.
До этого Миронов возглавлял клубы системы московского ЦСКА – "Красную армию" и "Звезду", а также занимал должность ассистента главного тренера в нижнекамском "Нефтехимике".
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