Российский капитан "Вашингтона" Овечкин забросил 788-ю шайбу в НХЛ

Фото: Агентство "Москва"/Сергей Ведяшкин

Нападающий Washington Capitals Александр Овечкин забросил свою 788-ю шайбу в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги против Edmonton Oilers, сообщает "Р-Спорт".

Капитан команды набрал 2 (1+1) очка в матче НХЛ, забросив шайбу в большинстве броском из левого круга вбрасывания. Его команда одержала победу с счетом 5:4.

Россиянин держится на 3-й позиции среди лучших снайперов в истории лиги. Его опережают только Уэйн Гретцки (894) и Горди Хоу (801). В 14 играх текущего сезона на счету форварда 13 (8+5) очков при общей полезности "минус 11".

Ранее Овечкин побил рекорд по количеству голов за один клуб Национальной хоккейной лиги (НХЛ). В матче регулярного чемпионата против Arizona Coyotes Овечкин забросил 787-ю шайбу в карьере в НХЛ.

До этого рекорд по голам за одну команду был установлен канадским хоккеистом Detroit Red Wings Горди Хоу.

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