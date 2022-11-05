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Русских звезд хоккея встретили бурными овациями в США

Русских звезд хоккея встретили бурными овациями в США

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Русских звезд хоккея встретили бурными овациями в США. Спортсмены появились на церемонии в честь Detroit Red Wings. Команда с размахом отмечала 25-летие завоевания Кубка Стэнли.

Клуб, в котором блистала легендарная "Русская пятерка", брал трофей дважды. На мероприятие были Игорь Ларионов и Владимир Константинов. Именно ему доверили держать в руках знаменитый хоккейный трофей. Вячеслав Фетисов не смог приехать из-за санкций, Сергей Федоров и Вячеслав Козлов – из-за плотного графика. Сейчас они тренируют российских спортсменов.

Подробнее – на телеканале Москва 24.

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