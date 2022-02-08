Овечкин рассказал о перенесенном коронавирусе

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Капитан хоккейного клуба "Вашингтон Кэпиталз" Александр Овечкин рассказал, что перенес коронавирус бессимптомно и за пять дней полностью отдохнул.

"Был сложный период, особенно для моей супруги. Но таковы правила, ничего не поделаешь", – приводит слова Овечкина сайт Национальной хоккейной лиги (НХЛ).

Хоккеист также отметил, что перед матчами ему предстоит поработать над своей физической формой.

Из-за COVID-19 Александр Овечкин не смог принять участие в Матче всех звезд НХЛ и сыграть против "Эдмонтона". 8 февраля он получил разрешение вернуться в команду и возобновить тренировки.

Спортсмен забил 29 шайб и отдал 29 голевых передач в текущем сезоне НХЛ.

