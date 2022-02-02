Овечкин не примет участие в Матче всех звезд НХЛ

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Капитан хоккейного клуба "Вашингтон Кэпиталз" Александр Овечкин не сможет принять участие в Матче всех звезд НХЛ. Об этом сообщается на официальной странице клуба в Twitter.

В клубе уточнили, что российский спортсмен подпал под действие COVID-протокола лиги. Вследствие этого форвард также не сыграет против "Эдмонтона" 2 февраля.

Матч всех звезд НХЛ состоится 5 февраля в Лас-Вегасе.

Александр Овечкин забил 29 шайб и отдал 29 голевых передач в текущем сезоне Национальной хоккейной лиги.

