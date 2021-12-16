Овечкин повторил рекорд НХЛ по голам в большинстве

Фото: AP/TASS/Nick Wass

"Вашингтон" уступил "Чикаго" в игре регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ).

Матч состоялся на стадионе "Юнайтед-центр". Встреча завершилась в овертайме со счетом 5:4 в пользу "Чикаго".

В составе победителей две шайбы забил Алекс Дебринкэт (34-я и 56-я минуты). У "Чикаго" также отличились Филипп Курашев (35), Маккензи Энтвистл (35) и Калеб Джонс (62).

За "Вашингтон" голы забили Александр Овечкин (22), Даниэль Спронг (40), Ларс Эллер (53) и Конор Шири (60). Для российского игрока данная шайба стала 21-й в нынешнем сезоне. Кроме того, капитан "Вашингтона" отдал результативный пас, ставший 25-м за 29 игр.

Подобный гол стал для Овечкина 274-м в карьере в НХЛ, что позволило ему сравняться по этому показателю с рекордсменом лиги – канадцем Дэйвом Андрейчуком.

Таким образом, на счету Овечкина 751 гол в регулярных чемпионатах НХЛ. Он находится на четвертом месте в списке лучших снайперов в истории лиги. Рекордсменом по голам является Уэйн Гретцки: в его активе 894 забитые шайбы.

"Вашингтон" по итогам матча закрепился на втором месте в турнирной таблице столичного дивизиона с 40 очками. "Чикаго" с 24 баллами занимает седьмое место, но имеет игру в запасе.

В следующей игре "Вашингтон" проведет гостевой матч против "Виннипега", "Чикаго" примет "Нэшвилл". Встречи запланированы на 18 декабря.

Ранее россияне обыграли канадцев в хоккейном матче Кубка Первого канала – второго этапа Евротура. Игра, состоявшаяся на "ЦСКА-Арене" в Москве, завершилась со счетом 4:3.