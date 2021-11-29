Владимир Крикунов возглавит рижский хоккейный клуб "Динамо"

Фото: ТАСС/Сергей Бобылев
Владимир Крикунов назначен на должность главного тренера клуба Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) "Динамо" (Рига). Об этом сообщили в пресс-службе команды.
ХК достиг договоренности с 71-летним специалистом, в ближайшее время он должен присоединиться к команде.
До этого исполняющим обязанности главного тренера был Валерий Кулибаба, возглавивший команду после ухода Сергея Зубова.
Крикунов до назначения на новый пост возглавлял московское "Динамо", под его руководством в прошлом сезоне команда стала третьей в Западной конференции по итогам регулярного чемпионата. Также он работал в нижнекамском "Нефтехимике", казанском "Ак Барсе", "Барысе" из Нур-Султана и екатеринбургском "Автомобилисте". Тренер занимает вторую строчку в истории москвичей по числу побед (234), уступая только Аркадию Чернышеву (536).
Ранее изменения произошли в тренерском составе молодежной сборной России по хоккею. Главным тренером был назначен Сергей Зубов. Олега Браташа перевели на должность старшего тренера. В октябре последний сменил на посту главного тренера молодежной сборной Игоря Ларионова.
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