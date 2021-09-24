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Олег Знарок стал главным тренером сборной России по хоккею. Об этом рассказал президент Федерации хоккея РФ Владислав Третьяк.

По его словам, консультантом будет Валерий Брагин.

"Знарок пользуется авторитетом среди игроков Национальной хоккейной лиги (НХЛ), мы надеемся, что он сплотит команду. У него есть харизма, он победитель. Чемпионат мира в Минске это доказал", – приводит слова Третьяка ТАСС.

Знарок будет главным тренером российской сборной во второй раз. Первый раз он занимал эту должность с 2014 по 2018 год.

Ранее Третьяк рассказал, что игроки НХЛ примут участие в Олимпийских играх, которые пройдут в 2022 году в Пекине.

По его словам, соглашение было заключено после нескольких месяцев переговоров между тремя организациями по обеспечению более безопасного участия всех игроков НХЛ, готовящихся выступать на Играх.

Олимпийские игры в Пекине пройдут с 4 по 20 февраля 2022 года.