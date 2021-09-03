Игроки НХЛ примут участие в Олимпийских играх 2022 года в Пекине

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Игроки Национальной хоккейной лиги (НХЛ) примут участие в Олимпийских играх, которые пройдут в 2022 году в Пекине. Об этом сообщается на сайте Международной федерации хоккея (IIHF).

"НХЛ, профсоюз игроков лиги (NHLPA) и IIHF достигли договоренности о том, что игроки из НХЛ выступят на Олимпиаде-2022. Соглашение было заключено после нескольких месяцев переговоров между тремя организациями по обеспечению более безопасного участия всех игроков НХЛ, готовящихся выступать на Играх", – говорится в сообщении.

По мнению президента IIHF Рене Фазеля, решение вернуть на Игры лучший хоккей только приветствуется.

В свою очередь, заместитель комиссионера НХЛ Билл Дейли отметил, что было много дискуссий и приложено достаточно усилий. Также он выразил благодарность за поддержку всем заинтересованным сторонам.

Как отметил спортивный директор Международного олимпийского комитета Кит Макконнелл, все стороны, которые приняли участие в заключении этого соглашения, заслуживают похвалы за такой отличный результат.

Глава Федерации хоккея России Владислав Третьяк заявил, что продолжится подготовка двух составов национальной команды на предстоящие Игры. Соглашение разрешит отозвать спортсменов, если НХЛ или профсоюз игроков лиги сочтут эпидемиологическую обстановку нестабильной, а условия проведения небезопасными.

Олимпийские игры в Пекине пройдут с 4 по 20 февраля 2022 года.

Ранее сообщалось, что чемпионат мира по хоккею с мячом в Иркутске перенесен на октябрь 2022 года из-за коронавируса. Турнир пройдет на базе ледового дворца "Байкал" в Иркутске.

