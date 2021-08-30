Чемпионат мира по хоккею с мячом в Иркутске перенесли на октябрь 2022 года

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Чемпионат мира по хоккею с мячом в Иркутске перенесен на октябрь 2022 года из-за коронавируса. Об этом сообщает пресс-служба Международной федерации бенди.

"Одно из решений касается чемпионата мира (группа А), который должен был состояться в Иркутске в октябре текущего года. Он перенесен на октябрь 2022 года", – говорится в заявлении, опубликованном по итогам экстренного заседания исполкома организации.

Уточняется, что турнир пройдет на базе ледового дворца "Байкал" в Иркутске.

Ранее из-за сложной ситуации с коронавирусом отменили Гран-при Японии чемпионата "Формулы-1". Соревнования должны были пройти 8–10 октября. В прошлом году японский этап "Формулы-1" также был отменен.

