Гран-при Японии "Формулы-1" отменили из-за коронавируса

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Гран-при Японии чемпионата "Формулы-1" отменили из-за сложной ситуации с коронавирусом в стране. Об этом сообщается на сайте гонок.

Соревнования должны были пройти 8–10 октября.

В прошлом году японский этап "Формулы-1" также был отменен. Кроме того, были перенесены три других этапа – Гран-при Нидерландов, Гран-при Испании и Гран-при Монако.

Ранее сообщалось, что Московский полумарафон, который должен был состояться 22 августа, вновь перенесен из-за ситуации с коронавирусом в городе. Новая дата – 24 октября.