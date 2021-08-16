Московскую международную книжную ярмарку перенесли из-за COVID-19

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

В этом году Московская международная книжная ярмарка пройдет с 23 по 26 сентября. Об этом сообщили в пресс-службе организатора. Ранее планировалось провести мероприятие в начале сентября.

"С учетом складывающейся эпидемиологической обстановки принято непростое решение перенести традиционные сроки ярмарки и провести очередную ММКЯ в обычном режиме с 23 по 26 сентября в павильоне № 5 ЦВК "Экспоцентр", – говорится в сообщении.

В 2020 году участниками ярмарки стали более 300 издательств из разных регионов страны.

Ранее сообщалось, что Московский полумарафон, который должен был состояться 22 августа, вновь перенесли из-за ситуации с коронавирусом в городе. Новая дата – 24 октября.