Пользователи TikTok спровоцировали взрывной рост книжных продаж

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Бурный рост продаж книг, ставших объектом внимания со стороны пользователей сервиса TikTok, зафиксировали на англоязычном книжном рынке.

Как пишет The New York Times, популярность обеспечивают ролики женщин, которые делятся своими впечатлениями от прочитанного под хэштегом #BookTok.

Отмечается, что они делают презентации, снимают себя в процессе чтения, рассказывают об эмоциях, которые вызвала книга, а также плачут на камеру после яркого финала.

Эксперты издания на рынке указали, что создательницы роликов не бояться быть искренними, поэтому контент и "цепляет" других пользователей.

По оценкам аналитиков сети книжных магазинов Barnes & Noble, медиа-платформа ежемесячно привлекает продажи десятков тысяч экземпляров.

Кроме того, в книжных уже начали устанавливать специальные столы, на которые выкладывают популярные в TikTok наименования.

В свою очередь, издатели и авторы начали присылать блогерам книги с просьбой рассказать о них. По словам пользователей, за один пост в TikTok им предлагают до нескольких тысяч долларов.

Указывается, что наибольшей популярностью пользуется роман Мадлен Миллер "Песнь Ахилла", который вышел еще в 2012 году. "Жаль, я не могу послать им всем по шоколадке", – сказала автор.

Ученые ранее узнали, чтение художественной литературы повышает эмоциональный интеллект, способствует запоминанию фактов, а также учит искать решения для сложных проблем.