Шойгу представит сборник рассказов

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Министр обороны РФ Сергей Шойгу готовит продолжение сборника своих рассказов "Про вчера". Об этом сообщил президент издательской группы "Эксмо-АСТ" Олег Новиков.
Согласно представленным на пресс-конференции слайдам, продолжение рассказов Шойгу выйдет в августе. Произведение носит рабочее название "Вторая книга", передает ТАСС.
Первый сборник "Про вчера" посвящен людям, с которыми Шойгу работал и встречался в разных регионах России. Каждый из них сыграл определенную роль в жизни автора.
Автор вспоминает о встречах с Виктором Черномырдиным, экс-министром энергетики СССР Борисом Щербиной, Мстиславом Ростроповичем, Михаилом Горбачевым и другими.
Российский миллиардер Роман Абрамович ранее подал иск о клевете в книге "Люди Путина". Там утверждалось, что он якобы приобрел "Челси" по указанию российских властей.