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Писательница Гузель Яхина ответила на обвинения в плагиате в своем новом романе "Эшелон на Самарканд". Об этом сообщает РИА Новости.

Яхина отметила, что суть претензий к работе ей не ясна. Она подчеркнула, что произведение, рассказывающее о голоде в Поволжье 1923 года, содержит в себе информацию из архивных источников и других документов.

Ранее историк Григорий Циденков заявил, что роман Яхиной представляет собой пересказ с минимальными изменениями публикаций из его блога. Он также не исключил возможности проконсультироваться со специалистами в сфере авторских прав.

"В романе "Эшелон на Самарканд" действительно много правды, и она почерпнута из первоисточников. Список этих первоисточников я привожу в конце романа, и каждый может с ними ознакомиться. Там не все, но главные источники. Я не вижу ничего удивительного в том, что другие архивные документы, которые публикуют другие авторы, рассказывают о тех же событиях", – прокомментировала писательница.

Она назвала факт того, что многие авторы говорят об одном и том же, обычным делом, поскольку информация черпается из архивных документов. Также Яхина отметила, что после ознакомления с публикациями Циденкова "не нашла предмета для разговора".

"Многие специалисты-историки занимаются темой голода, и я читала их работы. Возможно, я встречала и работы Григория Циденкова, но сейчас не могу это утверждать или отрицать. Я поняла, что он действительно занимается просветительской работой: публикует об этом материалы, рассказывает об этом. Но повторю, если мы говорим о заимствованиях, то здесь, конечно, я бы ожидала какого-то предметного разговора, а не просто огульного обвинения", – заключила писательница.

Ранее столичные библиотеки назвали самые популярные книги у владельцев единого читательского билета (ЕЧБ). Второе место досталось роману "Дети мои" 2018 года писательницы Гузели Яхиной, известной по произведению "Зулейха открывает глаза". Книгу брали в библиотеках 695 раз.

