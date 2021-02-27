Столичные библиотеки назвали самые популярные книги у горожан

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Александра Липкина

Столичные библиотеки назвали самые популярные книги у владельцев единого читательского билета (ЕЧБ). Рейтинг приурочен ко Всемирному дню писателя, который отмечается 3 марта. Об этом говорится на портале мэра и правительства Москвы.

"В этом году посетители библиотек уже получили более 785 тысяч книг по единому читательскому билету. Мы отметили, что москвичи следят за литературными тенденциями и интересуются произведениями современных русских прозаиков", – рассказал куратор ИТ-проектов в сфере культуры и бизнеса департамента информационных технологий столицы Сергей Шакрыл.

Лидером тройки самых популярных книг стал роман "Брисбен" писателя Евгения Водолазкина, опубликованный в 2019 году. В этом году книгу горожане брали в библиотеках более 720 раз.

Второе место досталось роману "Дети мои" 2018 года писательницы Гузели Яхиной, известной по произведению "Зулейха открывает глаза". Книгу брали в библиотеках 695 раз.

Также в тройку лидеров вошло дебютное произведение актера и писателя Григория Служителя "Дни Савелия", опубликованное в 2018 году. Горожане более 500 раз брали это произведение в библиотеках.

Кроме того, у посетителей столичных библиотек популярны такие произведения, как "Дождь в Париже" Романа Сенчина, "Небесный почтальон Федя Булкин" Александры Николаенко, "Рассказы про Леху Горохова" Валентины Дегтевой, "Раз – человечек, два – человечек…" Елены Ярышевской, "Опосредованно" Алексея Сальникова, "Финист – ясный сокол" Андрея Рубанова.

Накануне стало известно, что Единый читательский билет начали принимать во всех 440 библиотеках столичного департамента культуры. Теперь, чтобы получить книги или периодические издания в разных читальнях, больше не нужно регистрироваться в каждой из них отдельно.

Единый читательский билет начали выдавать в конце 2018 года. Помимо ЕЧБ, в систему входит электронный каталог изданий. В нем содержатся полная библиографическая информация о книге и сведения о ее принадлежности к той или иной читальне.

ЕЧБ представляет собой пластиковую карту: на лицевой стороне изображены книжные полки и нанесены две надписи – "Библиотеки Москвы" и "Единый читательский билет". На обратной стороне присутствует штрихкод и уникальный 13-значный номер. При считывании штрихкода библиотекарь видит данные о пользователе.

Для получения ЕЧБ необходимо прийти в библиотеку с паспортом. Оформление занимает не более 10 минут. При этом в качестве единого читательского билета можно использовать и социальную карту москвича, если связать ее штрихкод с профилем читателя в системе.

