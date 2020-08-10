Библиотеки передадут москвичам более 162 тысяч списанных книг

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

Столичные библиотеки передадут горожанам в дар более 162 тысяч изданий в рамках проекта "Списанные книги". Книги нужно забронировать на сайте акции и бесплатно забрать из читальни в течение трех дней, сообщает портал мэра и правительства Москвы.

Список доступных книг опубликуют на портале 11 августа в 12:00. В пресс-службе Московской дирекции по развитию культурных центров уточнили, что преимущественно это произведения отечественной и зарубежной художественной литературы, научно-популярные, научно-технические издания и периодика разных лет.

Есть в том числе отечественная и зарубежная классика: "Старик и море" Эрнеста Хемингуэя, "Идиот" Федора Достоевского, "Мертвые души" Николая Гоголя, "Собор Парижской Богоматери" Виктора Гюго, "Мастер и Маргарита" Михаила Булгакова, "Отцы и дети" Ивана Тургенева. Из периодических изданий будут представлены "Наука и жизнь", "Вокруг света"», "Веселые картинки" за последние пять лет.

В седьмом этапе будут участвовать 169 библиотек, среди них – Центральная универсальная научная библиотека имени Некрасова, библиотека-читальня имени Пушкина, Дом Гоголя и другие. Больше всего экземпляров – свыше 44 тысяч – передадут читальни Юго-Восточного административного округа: библиотеки № 110, 122 и 126.

Чтобы получить невостребованные в библиотеках издания, необходимо зарегистрироваться на портале "Списанные книги", выбрать нужный экземпляр и забронировать его. В день можно бронировать не более 10 экземпляров. Через некоторое время пользователь получит сообщение о готовности заказа по электронной почте, в личном кабинете портала или по СМС. Бронь актуальна три дня, продлить ее срок можно дважды.

Юридические лица должны будут пройти отдельную регистрацию на портале. Для этого потребуется ввести наименование организации, ИНН, ОГРН и указать контактные данные. После подачи заявки информация будет обработана в течение трех дней. В случае положительного результата организация получит электронное письмо с логином и паролем для личного кабинета на портале.

Для организаций максимальный заказ за сутки – 100 книг. Их следует забрать в течение 14 календарных дней.

Этим летом владельцы единых читательских билетов в Москве чаще всего предпочитают работы современных отечественных прозаиков. Популярны также труды классиков русской и советской литературы. Лидером по числу книговыдач по ЕЧБ стал сатирический роман "Шапка Шпаковского" автора Андрея Волоса.

В топ-10 предпочтений взрослых любителей литературы вошли "Окна" Дины Рубиной, "Один и одна" Владимира Маканина, "Убыр" Наиля Измайлова, "Повелительница" Нины Берберовой, "В родном углу" Сергея Дурылина, "пгт Вечность" Максима Осипова и "Глубокий воздух" Всеволода Гуревича. У читателей до 16 лет самая востребованная книга – "Конь с розовой гривой" Виктора Астафьева, за которой обращались 668 раз. Вторым по популярности у учащихся является сборник рассказов Ивана Тургенева "Записки охотника", еще одно наиболее читаемое произведение – рассказ Антона Чехова "Лошадиная фамилия".

Единый читательский билет начали выдавать в конце 2018 года. Помимо ЕЧБ, в систему входит электронный каталог изданий. В нем содержатся полная библиографическая информация о книге и сведения о ее принадлежности к той или иной читальне.

ЕЧБ представляет собой пластиковую карту: на лицевой стороне изображены книжные полки и нанесены две надписи – "Библиотеки Москвы" и "Единый читательский билет". На обратной стороне присутствует штрихкод и уникальный 13-значный номер. При считывании штрихкода библиотекарь видит данные о пользователе.

Для получения ЕЧБ необходимо прийти в библиотеку с паспортом. Оформление занимает не более 10 минут. При этом в качестве единого читательского билета можно использовать и социальную карту москвича, если связать ее штрихкод с профилем читателя в системе.