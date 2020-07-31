Полки буккроссинга появились в девяти московских парках

Фото: портал мэра и правительства Москвы
Полки буккроссинга появились этим летом в девяти столичных парках, передает портал мэра и правительства Москвы.
Книги доступны в Воронцовском, Бабушкинском и Перовском парках, зоне отдыха "Терлецкая дубрава", в сквере по Олонецкому проезду, в парке у Джамгаровского пруда, а также в парках "Кузьминки", "Фили", "Митино",.
Также отмечается, что парке искусств "Музеон" заработала летняя читальня. Места для чтения оборудованы в парковых павильонах, на открытых верандах и в шатрах.
В сообщении говорится, что на полках буккроссинга можно взять произведения на любой вкус – от детективов до последних новинок в жанре нон-фикшен, а также книги на английском языке и редкие ботанические фотоальбомы.
Ранее стало известно, что для посетителей библиотек, которые еще не достигли совершеннолетия, книги с маркировкой "18+" или с текстовым предупреждением "запрещено для детей" будут недоступны.
Библиотеки уберут из общего доступа книги с маркировкой "18+"
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