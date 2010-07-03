Названы литературные предпочтения москвичей в электричках

Фото: портал Москва 24/Антон Великжанин

ЦППК составила рейтинг самых популярных книг, которые пассажиры электричек скачивали в феврале через мобильное приложение компании, сообщает Агентство "Москва".

Выяснилось, что предпочтение большинство пассажиров отдавали триллерам и фантастике. В частности, первое место занял роман Джона Фаулза "Коллекционер", второй по популярности книгой стала "Дверь в лето" Роберта Хайнлайна, а третью строку рейтинга заняли "Острые предметы" Гиллиана Флинна. Также в пятерку вошли "Женщины" Чарльза Буковски и "Сильнее страха" Марка Леви.

До этого в тройку лидеров входили романы "Бегущий за ветром" Халеда Хоссейни, "Уникальный экземпляр. Истории о том о сем" Тома Хэнкса и "Дверь в лето" Роберта Хайнлайна.

Онлайн-библиотека для пассажиров электричек заработала 10 октября прошлого года. Кнопка "Книги бесплатно" появилась в приложении "Расписание и билеты ЦППК". Скачанные книги можно читать и без доступа к интернету. Составители библиотеки намерены обновлять ее раз в три месяца. На книжной полке есть как бесплатные, так и платные произведения.

30 августа в подземке запустили проект "Книги в метро". Первая виртуальная книжная полка появилась на станции "Рассказовка". Затем таблички с QR-кодами разместили на станциях "Чеховская", "Достоевская" и "Библиотека имени Ленина".