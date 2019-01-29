Более 600 новых книг появятся в онлайн-библиотеке метро весной

Фото: портал Москва 24/Александр Авилов

В онлайн-библиотеке Московского метрополитена весной появится более 600 новых произведений русских авторов, передает Агентство "Москва" со ссылкой на пресс-службу столичной подземки.

В список войдут произведения Николая Гоголя, Федора Достоевского, Антона Чехова, а также стихотворения Андрея Белого, Александра Блока, Афанасия Фета и другие произведения.

"В электронной библиотеке метрополитена сейчас собрано более 100 произведений классиков русской и мировой литературы. Мы видим, что проект пользуется популярностью у пассажиров, с момента запуска пассажиры скачали книги уже более 100 тысяч раз", – сказал собеседник агентства.

Проект "Книги в метро" запустили в подземке 30 августа. Первая виртуальная книжная полка появилась на станции "Рассказовка". Затем таблички с QR-кодами разместили на станциях "Чеховская", "Достоевская" и "Библиотека имени Ленина". За это время горожане скачали более 100 тысяч книг.

Кроме того, в метро расширили и проект по обмену книгами. Сейчас для буккроссинга доступно более 30 книг как российских, так и зарубежных авторов. В 2019 году полки для буккроссинга должны появиться еще на десяти станциях.