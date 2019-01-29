Темы дня

Непреклонные годы
Спецпроект УМНЫЙ ГОРОД
Московская электронная школа
Форма поиска по сайту

Часто ищут

Москва 24
Непреклонные годы
Спецпроект УМНЫЙ ГОРОД
Московская электронная школа
Форма поиска по сайту

Часто ищут

09:57

Более 600 новых книг появятся в онлайн-библиотеке метро весной

транспорт метро

09:57

Поделиться в социальных сетях:

Фото: портал Москва 24/Александр Авилов

В онлайн-библиотеке Московского метрополитена весной появится более 600 новых произведений русских авторов, передает Агентство "Москва" со ссылкой на пресс-службу столичной подземки.

В список войдут произведения Николая Гоголя, Федора Достоевского, Антона Чехова, а также стихотворения Андрея Белого, Александра Блока, Афанасия Фета и другие произведения.

"В электронной библиотеке метрополитена сейчас собрано более 100 произведений классиков русской и мировой литературы. Мы видим, что проект пользуется популярностью у пассажиров, с момента запуска пассажиры скачали книги уже более 100 тысяч раз", – сказал собеседник агентства.

Проект "Книги в метро" запустили в подземке 30 августа. Первая виртуальная книжная полка появилась на станции "Рассказовка". Затем таблички с QR-кодами разместили на станциях "Чеховская", "Достоевская" и "Библиотека имени Ленина". За это время горожане скачали более 100 тысяч книг.

Кроме того, в метро расширили и проект по обмену книгами. Сейчас для буккроссинга доступно более 30 книг как российских, так и зарубежных авторов. В 2019 году полки для буккроссинга должны появиться еще на десяти станциях.

"Москва в цифрах": книжный обмен

транспорт метро

Поделиться в социальных сетях:

© 2012 – 2018

Настройки телеэфира

Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.

СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.

Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».

Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. Тел.: +7 (495) 728-73-81. Почта: m24@m24.ru.

Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR

Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Источник и правообладатель информации о курсах валют - ПАО «Московская биржа». По условиям распространения информации обращаться на ПАО «Московская биржа». Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».

Партнёр Рамблера
  • Рейтинг@Mail.ru

закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

Следите за новостями:

Больше не показывать
Яндекс.Метрика