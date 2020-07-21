Фонд библиотечной информационной системы столицы превысил 10 млн изданий

Фото: Москва 24/Никита Симонов

Общий фонд библиотек Москвы, подключенных к единой автоматизированной библиотечной информационной системе (АБИС), превысил 10 миллионов изданий. Об этом говорится на портале мэра и правительства Москвы.

Как отметила заммэра Москвы Наталья Сергунина, читателям доступны газеты, журналы, научная, профессиональная и художественная литература, которые можно получить в читальном зале или взять домой.

На сегодняшний день к единой автоматизированной библиотечной информационной системе столицы, внедряемой департаментом информационных технологий совместно с департаментом культуры с конца 2018 года, подключено 411 библиотек.

"Эта система позволяет брать книги, периодику и другие издания по единому читательскому билету или карте москвича. Регистрироваться в каждой конкретной библиотеке теперь не нужно", – приводятся в материале слова Сергуниной.

Вице-мэр рассказала, что в столице выдано почти 390 тысяч единых читательских билетов. Только в этом году горожане получили по ним более 3 миллионов изданий.

Выдавать единый читательский билет начали в конце 2018 года. Применение технологии стало возможным благодаря единой автоматизированной библиотечной информационной системе. Помимо ЕЧБ, в систему также входит электронный каталог изданий. В нем содержится полная библиографическая информация о книге, а также сведения о ее принадлежности к той или иной читальне.

ЕЧБ представляет из себя пластиковую карту: на лицевой стороне изображены книжные полки и нанесены две надписи – "Библиотеки Москвы" и "Единый читательский билет". На обратной стороне присутствует штрихкод и уникальный 13-значный номер. При считывании штрихкода библиотекарь видит информацию о пользователе: фамилию-имя-отчество, контакты и перечень книг, которые за ним числятся.

Для получения ЕЧБ необходимо прийти в библиотеку с паспортом: оформить карту можно как на взрослого, так и на ребенка. Оформление занимает не более 10 минут. При этом в качестве единого читательского билета можно использовать и социальную карту москвича, если связать ее штрихкод с профилем читателя в системе.