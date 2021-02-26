Единый читательский билет начали принимать во всех библиотеках столицы

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Фото: портал мэра и правительства Москвы
Единый читательский билет начали принимать во всех 440 библиотеках столичного департамента культуры. Теперь, чтобы получить книги или периодические издания в разных читальнях, больше не нужно регистрироваться в каждой из них отдельно, говорится на портале мэра и правительства Москвы.
"Он дает возможность пользоваться огромным библиотечным фондом, который насчитывает около 13 миллионов изданий. Это художественная и профессиональная литература, газеты и журналы", – рассказала заместитель мэра Москвы Наталья Сергунина.
По ее словам, горожане уже оформили 470 тысяч единых билетов. В прошлом году по ним было выдано более шести миллионов книг.
Найти ближайшую библиотеку можно на сайте "Библиогород".
Единый читательский билет начали выдавать в конце 2018 года. Помимо ЕЧБ, в систему входит электронный каталог изданий. В нем содержатся полная библиографическая информация о книге и сведения о ее принадлежности к той или иной читальне.
ЕЧБ представляет собой пластиковую карту: на лицевой стороне изображены книжные полки и нанесены две надписи – "Библиотеки Москвы" и "Единый читательский билет". На обратной стороне присутствует штрихкод и уникальный 13-значный номер. При считывании штрихкода библиотекарь видит данные о пользователе.
Для получения ЕЧБ необходимо прийти в библиотеку с паспортом. Оформление занимает не более 10 минут. При этом в качестве единого читательского билета можно использовать и социальную карту москвича, если связать ее штрихкод с профилем читателя в системе.
"Мосгорсправка": единый читательский билет
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