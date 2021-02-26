Единый читательский билет начали принимать во всех библиотеках столицы

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Единый читательский билет начали принимать во всех 440 библиотеках столичного департамента культуры. Теперь, чтобы получить книги или периодические издания в разных читальнях, больше не нужно регистрироваться в каждой из них отдельно, говорится на портале мэра и правительства Москвы.

"Он дает возможность пользоваться огромным библиотечным фондом, который насчитывает около 13 миллионов изданий. Это художественная и профессиональная литература, газеты и журналы", – рассказала заместитель мэра Москвы Наталья Сергунина.

По ее словам, горожане уже оформили 470 тысяч единых билетов. В прошлом году по ним было выдано более шести миллионов книг.

Найти ближайшую библиотеку можно на сайте "Библиогород".

Единый читательский билет начали выдавать в конце 2018 года. Помимо ЕЧБ, в систему входит электронный каталог изданий. В нем содержатся полная библиографическая информация о книге и сведения о ее принадлежности к той или иной читальне.

ЕЧБ представляет собой пластиковую карту: на лицевой стороне изображены книжные полки и нанесены две надписи – "Библиотеки Москвы" и "Единый читательский билет". На обратной стороне присутствует штрихкод и уникальный 13-значный номер. При считывании штрихкода библиотекарь видит данные о пользователе.

Для получения ЕЧБ необходимо прийти в библиотеку с паспортом. Оформление занимает не более 10 минут. При этом в качестве единого читательского билета можно использовать и социальную карту москвича, если связать ее штрихкод с профилем читателя в системе.

