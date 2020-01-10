Названы самые популярные в России книги десятилетия

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко

Издатели и продавцы перечислили наиболее популярные книги за последние десять лет. Об этом сообщают "Ведомости".

Наиболее продаваемыми книгами "Эксмо-АСТ" стали антиутопия Джорджа Оруэлла "1984" и повесть Рея Брэдбери "Вино из одуванчиков". С 2010 года было продано по 1,8 миллиона экземпляров каждой книги.

Согласно данным "Литрес", список лидеров среди электронных книг возглавил роман Эрики Леонард Джеймс "50 оттенков серого". Его купили 90 тысяч раз. Вторая строчка досталась творению российской писательницы Гузель Яхиной под названием "Зулейха открывает глаза". Замкнула тройку лидеров книга "Сила подсознания, или как изменить жизнь за 4 недели", написанная американским нейробиологом Джо Диспенцем.

Кроме того, в числе популярных изданий оказались "Мятная сказка" 25-летнего писателя Александра Полярного и аудиокнига "Подсознание может все!" Джона Кехо.

Отмечается, что среди авторов на протяжении 10 лет уверенное первое место занимает Дарья Донцова. За этот срок "Эксмо-АСТ" издал свыше 200 ее книг. Всего было продано более 25 миллионов экземпляров.

Среди писателей, лидирующих по продажам книг в электронном формате, выделили Бориса Акунина. На платформе "Литрес" было продано за десятилетие свыше миллиона его книг.

Ранее сообщалось, что библиотеки Москвы выдали более 3,8 миллиона книг по единому читательскому билету. Его оформили уже более 320 тысяч человек.