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Культура

17:28

Советы библиотекаря. Какие книги читать с детьми в преддверии Нового года

общество культура

Фото: depositphotos/AndrewLozovyi

Ведущий менеджер по культурно-массовому досугу библиотеки имени Добролюбова Юлия Петрова посоветовала несколько книг для чтения во время новогодних каникул. Об этом сообщает портал мэра и правительства Москвы.

Малышам подойдет книга "Елка" Владимира Сутеева, которая рассказывает о детях, попросивших у Деда Мороза елку. Принести ее должен снеговик, однако по пути он попадает в самые разнообразные приключения.

Книга "Однажды зимней ночью" британского автора и иллюстратора Ника Баттерворта также будет интересна маленьким читателям. Главный герой – сторож Вилли, который работает в парке. Он дружит со всеми животными и угощает их какими-нибудь лакомствами. Во время сильных морозов звери попросили у Вилли приют.

Ребятам постарше подойдет книга финской писательницы Туве Янсон "Волшебная зима". В историях о Муми-троллях раскрываются темы одиночества, взросления, выхода в неизвестное и знакомства с новой реальностью.

Подростков заинтересует книга Петера ван Гестеля "Зима, когда я вырос", которая представляет собой дневник десятилетнего Томаса. Она поднимает важные философские вопросы и позволяет взглянуть на последствия Второй мировой войны.

Юлия Петрова также посоветовала книгу Клайва Стейплза Льюиса "Лев, колдунья и платяной шкаф". Произведение открывает цикл "Хроники Нарнии". Книга поднимает серьезные вопросы. Главные герои сталкиваются с различными ситуациями, которые помогают им осознать конфликты друг с другом.

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