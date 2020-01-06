Библиотеки выдали более 3,8 млн книг по единому читательскому билету

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

Библиотеки Москвы выдали почти четыре миллиона книг по единому читательскому билету (ЕЧБ) в 2019 году. Об этом говорится на портале мэра и правительства Москвы.

Как рассказала заммэра города Наталья Сергунина, за прошлый год к системе ЕЧБ подключили 291 библиотеку. Наибольшей популярностью у горожан пользуется отечественная художественная литература и зарубежная фантастика.

"Единый билет позволяет брать книги из разных читален, не регистрируясь в каждой из них, как было раньше. Воспользоваться им сегодня можно в 407 из 440 городских библиотек. То есть покрытие уже больше 90 процентов", – отметила Наталья Сергунина.

Она добавила, что читательский билет оформили уже более 320 тысяч человек. Всего по нему выдано свыше 4,7 миллиона изданий.

Единый читательский билет – небольшая пластиковая карта, которая может поместиться в кошельке или кармане сумки. На лицевой стороне карты изображены книжные полки, а на обратной нанесены штрихкод и 13-значный уникальный номер. При считывании штрихкода библиотекарь видит информацию о пользователе: его фамилию, имя и отчество, контакты (телефон или адрес электронной почты), а также данные о книгах, которые ему выданы.

Оформляют ЕЧБ бесплатно, процесс занимает не более 10 минут. Тем, кто пришел в библиотеку впервые, читательский билет нового образца выдают сразу. Владельцы бумажных документов могут обменять их на пластиковую карту в любой момент. Для этого необходимо предъявить паспорт, в котором есть отметка о постоянной регистрации по месту жительства в Москве или Московской области.

В систему уже занесено более семи миллионов изданий, среди которых газеты, журналы, научная, профессиональная и художественная литература. Перечень библиотек, в которых действует единый читательский билет, опубликован на портале "Библиогород".

