Белоусов назвал победу с минимальными потерями ключевой задачей СВО

Фото: телеграм-канал "Минобороны России"

Победа с минимальными потерями является ключевой задачей в рамках спецоперации РФ на Украине, заявил кандидат на пост главы Минобороны России Андрей Белоусов.

"В условиях проведения СВО ключевой задачей, безусловно, остается достижение победы, обеспечение достижения военно-политических целей СВО, поставленных президентом. При этом, хочу это специально подчеркнуть: с минимальными человеческими потерями", – передает РИА Новости слова Белоусова.

Ранее кандидат на пост министра обороны РФ пообещал, что приложит все усилия для решения задач, стоящих перед Минобороны России.

До этого Белоусов указал на необходимость решать вопросы с медобслуживанием участников спецоперации в гражданских поликлиниках, а также бороться с лишней бумажной волокитой.

В свою очередь, политолог Алексей Живов отмечал, что Белоусов должен помочь Минобороны избавиться от излишней бюрократии.