Библиотеки составили рейтинг самых популярных книг в Москве

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин
Столичные библиотеки составили рейтинг самых популярных книг, которые запрашивались читателями разных возрастов в этом году. Среди них романы "Авиатор " Евгения Водолазкина, "Зулейха открывает глаза" и "Дети мои" Гузель Яхиной, "Петровы в гриппе и вокруг него" Алексея Сальникова и "Призрак Канта" Татьяны Устиновой.
Юные москвичи предпочитали читать книги Джоан Роулинг, а также произведения из школьной программы – "Горе от ума" и "Герой нашего времени", говорится на портале мэра и правительства Москвы.
Женщины старше 18 лет часто берут книги Александры Марининой и Дины Рубиной Мужчины выбирают романы Александра Архангельского "Бюро проверки", "Славянский разлом" Александра Пыжикова.
Отмечается, что библиотеки выдали около трех миллионов книг по единому читательскому билету (ЕЧБ) в 2019 году.
Единый читательский билет – небольшая пластиковая карта, которая может поместиться в кошельке или кармане сумки. На лицевой стороне карты изображены книжные полки, а на обратной нанесены штрихкод и 13-значный уникальный номер. При считывании штрихкода библиотекарь видит информацию о пользователе: его фамилию, имя и отчество, контакты (телефон или адрес электронной почты), а также данные о книгах, которые ему выданы.
Оформляют ЕЧБ бесплатно, процесс занимает не более 10 минут. Тем, кто пришел в библиотеку впервые, читательский билет нового образца выдают сразу. Владельцы бумажных документов могут обменять их на пластиковую карту в любой момент. Для этого необходимо предъявить паспорт, в котором есть отметка о постоянной регистрации по месту жительства в Москве или Московской области.
К концу 2020 года по новому читательскому билету можно будет получать книги практически во всех 440 библиотеках города.
Ранее сообщалось, что в библиотеке Москвы в ближайшие месяцы впервые появится умная полка. В автоматизированную библиотечную информационную систему занесены библиографические данные более чем о 900 тысячах уникальных книг, которые представлены в пяти миллионах экземпляров.
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