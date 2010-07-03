Чтение теряет свою актуальность – Шнуров

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Музыкант Сергей Шнуров считает, что молодые люди воспринимают мир визуально, а чтение уже не имеет такой важности, как раньше. Об этом известный музыкант рассказал на заседании Общественного совета при комитете Госдумы по культуре, передают РИА Новости.

"Человек с текстом встречается в трех случаях — в виде повестки, инструкции и объяснительной... Соцсеть перестает быть текстом, там появились эмоджи. Можно без текста выразить эмоцию, для этого не нужны глаголы и прилагательные, нужна мордочка", – заявил Шнуров.

Певец уверен, что новым медиа, вместо книги, становится интернет. Он также добавил, что для нынешних времен характерна "потеря смыслов", а молодые люди больше склонны посмотреть новое шоу на YouTube, чем почитать.

На том же заседании выступила директор книжного магазина "Московский дом книги" Надежда Михайлова. По ее мнению, интерес к чтению необходимо закладывать с детства.

Ранее стало известно, что летом среди жителей Москвы достаточно популярны библиотеки. Временные читальни в парках привлекли рекордное количество посетителей.