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Москва 24

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Культура

14:27

Чтение теряет свою актуальность – Шнуров

культура досуг общество

Фото: Москва 24/Владимир Яроцкий

Музыкант Сергей Шнуров считает, что молодые люди воспринимают мир визуально, а чтение уже не имеет такой важности, как раньше. Об этом известный музыкант рассказал на заседании Общественного совета при комитете Госдумы по культуре, передают РИА Новости.

"Человек с текстом встречается в трех случаях — в виде повестки, инструкции и объяснительной... Соцсеть перестает быть текстом, там появились эмоджи. Можно без текста выразить эмоцию, для этого не нужны глаголы и прилагательные, нужна мордочка", – заявил Шнуров.

Певец уверен, что новым медиа, вместо книги, становится интернет. Он также добавил, что для нынешних времен характерна "потеря смыслов", а молодые люди больше склонны посмотреть новое шоу на YouTube, чем почитать.

На том же заседании выступила директор книжного магазина "Московский дом книги" Надежда Михайлова. По ее мнению, интерес к чтению необходимо закладывать с детства.

Ранее стало известно, что летом среди жителей Москвы достаточно популярны библиотеки. Временные читальни в парках привлекли рекордное количество посетителей.

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