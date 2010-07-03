Умная полка появится в библиотеке Москвы

09:25
09:25
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Фото: Москва 24/Антон Великжанин
В библиотеке Москвы впервые появится умная полка. Автоматическая выдача книг появится в ближайшие месяцы, сообщил куратор ИТ-проектов в сфере культуры столичного департамента информационных технологий Сергей Шакрыл.
В автоматизированную библиотечную информационную систему занесены библиографические данные более чем о 900 тысячах уникальных книг, которые представлены в пяти миллионах экземпляров. С начала этого года читателям выдано почти два миллиона изданий.
Умная полка позволяет самостоятельно брать книги и возвращать их без читательского билета. Для этого достаточно просто поставить издание с RFID-метками на полку, и оно зафиксируется в система автоматически.
Первая умная полка появится в начале 2020 года в Центральной библиотеке № 197 имени Ахматовой. На ней будет около 400 книг разных авторов. Пользоваться такой полкой смогут посетители библиотеки, у которых есть электронная карта читателя.
Также сейчас рассматривается вариант установки автоматических постаматов с книгами (библиоматов) в самых посещаемых местах города. Емкость такого устройства доходит до 700 изданий, возвращать и брать книги можно будет по электронному читательскому билету.
К концу следующего года по новому читательскому билету можно будет получать книги во всех 440 библиотеках Москвы.
Ранее сообщалось, что более 200 тысяч жителей Москвы стали обладателями единого электронного читательского билета.
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