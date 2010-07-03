Более 200 тысяч москвичей получили единый читательский билет

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Более 200 тысяч столичных жителей уже стали обладателями единого электронного читательского билета, которым сегодня можно воспользоваться в 302 городских библиотеках в восьми округах. Об этом сообщает портал мэра и правительства Москвы.

Как отметила заместитель мэра столицы Наталья Сергунина, с начала года москвичам выдали по электронному билету больше 1,8 миллиона книг, а принимают его уже более чем две трети городских библиотек. Во всех 440 библиотеках воспользоваться ЕЧБ можно будет в 2021 году.

Выдавать единый читательский билет начали в конце 2018 года. Применение технологии стало возможным благодаря единой автоматизированной библиотечной информационной системе, разработанной департаментом информационных технологий совместно с департаментом культуры. Помимо ЕЧБ, в систему также входит электронный каталог изданий. В нем содержится полная библиографическая информация о книге, а также сведения о ее принадлежности к той или иной читальне.

К настоящему моменту в электронный каталог изданий библиотек внесли почти шесть миллионов книг, что составляет треть всего книжного фонда города. До конца августа к системе подключат оставшиеся три библиотеки Юго-Западного округа, в сентябре к ней присоединятся читальни ТиНАО. Причем в будущем пользователи смогут забирать издание в одной библиотеке, а возвращать в другую.

ЕЧБ представляет из себя пластиковую карту: на лицевой стороне изображены книжные полки и нанесены две надписи – "Библиотеки Москвы" и "Единый читательский билет". На обратной стороне присутствует штрихкод и уникальный 13-значный номер. При считывании штрихкода библиотекарь видит информацию о пользователе: фамилию-имя-отчество, контакты и перечень книг, которые за ним числятся.

Для получения ЕЧБ необходимо прийти в библиотеку с паспортом: оформить карту можно как на взрослого, так и на ребенка. Оформление занимает не более 10 минут. При этом в качестве единого читательского билета можно использовать и социальную карту москвича, если связать ее штрихкод с профилем читателя в единой автоматизированной библиотечной информационной системе.