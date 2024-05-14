Совфед одобрил запрет иноагентам избираться на выборах любого уровня

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Совфед утвердил законопроект, по которому иноагентам нельзя будет избираться на выборах любых уровней, передает РИА Новости.

Изменения будут внесены в закон об основных гарантиях избирательных прав граждан. Его дополнят нормой о том, что во время выборов кандидат должен прекратить статус иноагента к сроку представления документов в избирательную комиссию.

В законе прописано, что уже зарегистрированный на выборах кандидат не может быть включен в реестр иностранных агентов. Однако, по словам первого зампреда комитета Совфеда по конституционному законодательству Ирины Рукавишниковой, иноагенты и лица, включенные в реестр террористов и экстремистов, не смогут стать наблюдателями, представителями или доверенными лицами кандидатов и партий.

Также в документе сказано, что полномочия действующих сенаторов и депутатов различных уровней законодательной власти, депутатов органов местного самоуправления, а также губернаторов и мэров городов будут прекращены в случае получения ими статуса иноагента.

Кроме того, инициативой предполагается исключение одномандатников из списка кандидатов по округу при обнаружении опечаток в документах, которые были направлены на регистрацию в избирательные комиссии.

Ранее Госдума приняла во втором и третьем чтениях закон, который запрещает иноагентам принимать участие в выборах всех уровней, а также выступать наблюдателями и доверенными лицами кандидатов.

