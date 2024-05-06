ГД приняла закон, запрещающий иноагентам участвовать в выборах

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Госдума приняла во втором и третьем чтениях закон, который запрещает иноагентам принимать участие в выборах всех уровней, а также выступать наблюдателями и доверенными лицами кандидатов.

Поправки внесли в закон "Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан РФ". Теперь кандидат обязан к моменту представления документов прекратить статус иностранного агента. В противном случае он не сможет участвовать в выборах всех уровней.

Кроме того, депутаты установили запрет иноагентам замещать выборные должности, а также быть наблюдателями и доверенными лицами кандидатов на любых выборах в РФ. При этом зарегистрированного участника выборов не смогут включить в реестр.

Планируется, что полномочия иноагентов в органах власти прекратятся через 180 дней после вступления закона в силу, если их не исключат из реестра. Полномочия депутатов и губернаторов с таким статусом также прекратят досрочно.



Ранее аналогичные поправки уже одобрил думский комитет по госстроительству и законодательству. Как отмечал официальный представитель Кремля Дмитрий Песков, другой законопроект, подготовленный фракцией "Справедливая Россия – За правду" о запрете иноагентам участвовать в выборах, не относится к предложениям, выдвинутым Кремлем, поэтому позиция по этому вопросу отсутствует.

