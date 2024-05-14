Парфюмер Нестерова назвала пять способов продлить стойкость духов

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Нанесение аромата на точки пульсации, "подложку" на коже или пористые структуры поможет продлить его звучание. Об этом Москве 24 рассказала химик, парфюмер Валерия Нестерова.

По ее словам, ключевым моментом долговечности аромата на коже является индивидуальная реакция организма на состав парфюма. Однако есть несколько способов удержать аромат дольше обычного.

"Во-первых, лучше наносить его на чистую кожу сразу после душа: в противном случае парфюм будет плохо держаться", – отметила она.



Валерия Нестерова химик, парфюмер Кроме того, перед распылением духов на кожу стоит нанести увлажняющий крем – он сработает как "подложка", которая будет удерживать аромат. Благодаря этому он будет держаться в два-три раза дольше.

"При этом очень удачно получается, когда запахи у крема и парфюма схожи. Такое часто бывает, когда средства идут в одной линейке одного производителя", – заметила Нестерова.

Также в качестве подложки можно использовать масляные или кремовые духи, созвучные с парфюмом. Их надо растереть на коже, а сверху нанести основной аромат, пояснила эксперт.



Валерия Нестерова химик, парфюмер Еще следует помнить, что духи лучше всего держатся и источают аромат на тех местах тела, где температура чуть выше из-за близкой локализации кровеносных сосудов. Это так называемые точки пульсации: они расположены на запястьях, за ушами, на висках, на внутренней поверхности локтевых и коленных сгибов.

Еще один способ надолго удержать аромат – нанести его на пористую структуру. Как вариант можно легко распылить духи по линии волос и на их кончики либо на шарфик. При этом стоит помнить, что на одежде парфюм у всех раскрывается одинаково – в отличие от кожи, заключила Нестерова.

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