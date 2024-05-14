Парфюмер Нестерова назвала пять способов продлить стойкость духов

14 мая, 18:57Общество
Фото: depositphotos/belchonock
Нанесение аромата на точки пульсации, "подложку" на коже или пористые структуры поможет продлить его звучание. Об этом Москве 24 рассказала химик, парфюмер Валерия Нестерова.
По ее словам, ключевым моментом долговечности аромата на коже является индивидуальная реакция организма на состав парфюма. Однако есть несколько способов удержать аромат дольше обычного.
"Во-первых, лучше наносить его на чистую кожу сразу после душа: в противном случае парфюм будет плохо держаться", – отметила она.
"При этом очень удачно получается, когда запахи у крема и парфюма схожи. Такое часто бывает, когда средства идут в одной линейке одного производителя", – заметила Нестерова.
Также в качестве подложки можно использовать масляные или кремовые духи, созвучные с парфюмом. Их надо растереть на коже, а сверху нанести основной аромат, пояснила эксперт.
Еще один способ надолго удержать аромат – нанести его на пористую структуру. Как вариант можно легко распылить духи по линии волос и на их кончики либо на шарфик. При этом стоит помнить, что на одежде парфюм у всех раскрывается одинаково – в отличие от кожи, заключила Нестерова.
Ранее профессиональный визажист Александра Никитина дала советы по выбору тональных средств. Тем, у кого на коже есть ярко выраженные синячки или покраснения, она рекомендовала приобрести консилер, с помощью которого можно сделать цветокоррекцию. Например, для синеватых кругов под глазами он должен быть чуть более желтым.