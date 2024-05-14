Шаппс: Великобритания разрешила Украине атаковать Крым своим оружием

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Великобритания разрешила Вооруженным силам Украины (ВСУ) использовать британское оружие для атак по Крыму. Об этом заявил глава Минобороны королевства Грант Шаппс.

"Мы предоставили разрешение на использование оружия на территории Украины, включая Крым", – заявил он в ходе своего выступления, которое транслировал телеканал Sky News.

При этом, по словам Шаппса, страна будет разрешать использовать свое вооружение в иных странах только в соответствии с международным гуманитарным правом.

Ранее британское СМИ, ссылаясь на чиновников из Главного управления разведки Минобороны Украины, заявило о намерении ВСУ вновь атаковать Крымский мост в первой половине 2024 года. По данным журналистов, удар может быть совершен посредством беспилотников.

Позднее официальный представитель российского МИД Мария Захарова предупредила западные страны, что любая агрессия против Крыма и Крымского моста обречена на провал и получит сокрушительный удар возмездия.

