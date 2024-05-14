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14 мая, 17:55

Происшествия

Семейная пара похитила сейф с 91 млн руб. из офиса московской компании

Видео: телеграм-канал "ПРОКУРАТУРА МОСКВЫ"

В Москве семейная пара похитила из помещения частной организации сейф с деньгами в размере 91 миллиона рублей, сообщает телеграм-канал прокуратуры Москвы.

Известно, что сотрудница компании передала ключи от офиса своему мужу. Супруг, взяв с собой чемодан, вошел в помещение и попытался вскрыть сейф, но ему это не удалось. Тогда злоумышленник поместил его в чемодан и вынес.

Сотрудники Пресненской межрайонной прокуратуры сумели установить причастность к данному преступлению 25-летнего мужчины и его 27-летней жены. Уточняется, что сейф, который так и остался закрытым, был обнаружен дома у фигурантов дела.

Правоохранители уже предъявили им обвинение в связи с нарушением четвертой части статьи УК РФ "Кража, совершенная группой лиц по предварительному сговору, в особо крупно размере". Кроме того, для них было избрано наказание в виде заключения под стражу и домашнего ареста.

Ранее американский военный, которого арестовали во Владивостоке, признался в краже. Он рассказал, что украл деньги у девушки, с которой состоял в романтических отношениях после знакомства в Южной Корее. Пропажу пострадавшая обнаружила после произошедшего между ними конфликта.

Полиция задержала водителя, который украл кошелек на МКАД

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