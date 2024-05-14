Синоптик Шувалов: температура в Москве в конце мая может подняться до 25 градусов

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Дарья Мясина

К концу мая температура в Москве может подняться до 25 градусов, о чем говорят сильные изменения циркуляции атмосферы над европейской территорией России. Об этом заявил руководитель прогностического центра "Метео" Александр Шувалов в эфире радиостанции "Комсомольская правда".

Циклон, из-за которого последние несколько дней в столице шел снег, уходит на северо-восток, а его место занимают более западноориентированные потоки, отметил метеоролог.

"То есть произошло не глобальное изменение циркуляции, но достаточно значительное изменение над этим участком континента. Конечно, колебания температуры будут, но они не будут столь значительными, как <...> 9 мая, когда мы завалены снегом были по самое не хочу", – пояснил Шувалов.

По его словам, с каждым днем температура будет постепенно налаживаться.

"Уже завтра (15 мая. – Прим. ред.) – до 13 градусов тепла, а затем 15, потом 17, и я думаю, что 20 градусов мы дождемся уже на следующей неделе", – уточнил синоптик.

Эксперт добавил, что во второй половине недели температура будет держаться на уровне 15–19 градусов. Как отметил Шувалов, в апреле погода забежала вперед очень сильно, из-за этого в мае произошла "своеобразная компенсация".

Ранее синоптик прогностического центра "Метео" Александр Ильин заверил, что на текущих выходных, 18 и 19 мая, в столичном регионе ожидается температура воздуха от 16 до 21 градуса тепла. Он рассказал, что погода большую часть недели будет определяться антициклоном, прогнозируется минимум осадков или даже их отсутствие. При этом, по словам метеоролога, дожди придут к пятнице, 17 мая.

