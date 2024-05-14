Вторую мощную вспышку зафиксировали на Солнце 14 мая

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Вторая за день мощная вспышка зарегистрирована на Солнце 14 мая, сообщает ТАСС со ссылкой на данные мониторинга космической погоды Института прикладной геофизики.

Вспышка X1.2 была зарегистрирована в 15:55 по московскому времени в рентгеновском диапазоне. По данным ученых, она продолжалась 25 минут и сопровождалась нарушением КВ-радиосвязи.

Журналисты, сославшись на данные мониторинга, указали, что в настоящее время уровень опасности от потоков энергичных протонов солнечных вспышек находится на слабом уровне.

Ранее в этот же день произошла другая вспышка X1.7. Ее зафиксировали в 05:09. По данным сотрудников института, она длилась 16 минут. Теперь, по прогнозам, на Земле могут пройти магнитные бури слабой и средней интенсивности.

