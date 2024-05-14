Нутрициолог Панова назвала продукты для восполнения дефицита витаминов группы В

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Нутрициолог Ольга Панова рассказала, в каких продуктах содержатся витамины группы В, и посоветовала включить их в рацион для устранения дефицита этих элементов.

По словам медика, высокая концентрация таких витаминов присутствует в подсолнечных семечках. Они служат катализатором процесса окисления жиров, поэтому в совокупности с интенсивной физической нагрузкой способствуют снижению веса. Однако врач обратила внимание, что в целях повышения эффективности похудения в рацион также стоит добавить витамины D и С, передает "Доктор 24".

Кроме того, специалист обратила внимание на фасоль, в которой содержится витамин В9, известный также как фолиевая кислота. Панова отметила, что врачи часто назначают этот элемент во время беременности, поскольку он служит для нормализации нервной системы.

Медик также уточнила, что в фасоли есть и фитиновая кислота, которая осложняет процесс пищеварения. Нутрициолог посоветовала при употреблении бобовых добавлять небольшое количество водорослей-комбу, способных нейтрализовать это вещество. В их составе также есть йод, который оказывает положительное влияние на гормональный фон.

"Белые сушеные грибы тоже полезны, потому что богаты витамином В3. Он улучшает качество волос, потому что улучшает кровообращение и питает их фолликулы. Также он необходим для здоровья ногтей", – отметила Панова.

Нутрициолог также подчеркнула, что в рацион обязательно должен быть включен и витамин В12. Он необходим для кроветворения. Кроме того, этот элемент оказывает стабилизирующее действие на нервную систему. Эксперт уточнила, что в необходимом количестве он содержится в продуктах животного происхождения: говяжьей печени, сердечках или желудочках.

Ранее врач-диетолог Наталья Круглова рассказала о различиях лайма и лимона. По ее словам, эти фрукты похожи по содержанию пищевых волокон, углеводов, витаминов и минералов. Цитрусовые отличаются лишь количеством витамина С и химической структурой эфирных масел.